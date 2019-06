Morreu na manhã desta sexta-feira (07) o menino de 3 anos que sofreu acidente na tarde da quarta-feira (05) no interior de Lacerdópolis. Lauderson Lago estava internado na UTI pediátrica do Hospital Infantil Seara do Bem, em Lages, para onde foi transferido na madrugada de ontem. Segundo informações de familiares, por volta das 6h30 a criança teria sofrido uma parada cardíaca, da qual os médicos não conseguiram reanimá-lo.

O acidente com o trator foi em uma propriedade na Linha Encruzilhada, interior de Lacerdópolis. O menino estava com o avô, Nilo Lago, 79 anos, no trator Agrale que tombou na propriedade da família. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nilo ficou com o corpo preso embaixo do equipamento agrícola. Bombeiros e SAMU e uma equipe da Prefeitura de Lacerdópolis trabalharam para o resgate do corpo. As polícias Civil e Militar também estiveram no local para fazer os levantamentos, bem como peritos do IGP. O corpo foi encaminhado ao IML e sepultado na tarde de desta quinta-feira no cemitério municipal de Lacerdópolis.

O local onde ocorreu a tragédia fica no alto da propriedade. A geografia dificultou o trabalho dos socorristas por se tratar de uma área íngreme. O trator, de pequeno porte, estava atravessado em uma estrada que corta uma lavoura de milho. Um familiar que avistou a situação e chamou socorro. Os bombeiros utilizaram outro trator para deslocar o que havia tombado a fim de afastar o corpo do operador.

(Fonte: Michel Teixeira)