Fato aconteceu na Getúlio Vargas, nas proximidades do HSF.

Um idoso ficou levemente ferido em tentativa de assalto, registrada na madrugada de quinta-feira, dia seis, em Concórdia. O fato foi registrado na Getúlio Vargas, acima do Hospital São Francisco.



Conforme informações, ele estava descendo a pé em direção ao centro de Concórdia para pegar o ônibus e ir ao trabalho. Neste ponto, ele foi abordado por dois homens, que estavam em uma motocicleta. Relata que o carona havia lhe solicitado uma informação. Ao se aproximar da motocicleta, a vítima alegou que um deles pulou do veículo e partiu pra cima dele, pedindo-lhe a carteira.



Um motorista, que passava pelo local, percebeu a ação, parou para prestar auxílio e os dois suspeitos fugiram do local. O idoso, de 64 anos, sofreu um corte no contovelo devido a queda e sentia dores nas costas por causa das agressões. A Polícia Militar e os bombeiros não forma chamados. Depois do ocorrido, a vítima seguiu para o trabalho.

(Com informações do repórter André Krüger).