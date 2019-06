Possível meteoro é avistado no céu do Rio Grande do Sul

Diversos municípios do Rio Grande do Sul registraram relatos, na noite desta quinta-feira, 6, de um grande faixo luminoso que se extingui no céu após alguns segundos. Os avistamentos, provavelmente de um meteoro ou meteorito, começaram a ser divulgados nas redes sociais por volta das 22h30.

Nos vídeos, é possível perceber o provável corpo celeste como um forte clarão. Em segundos a "bola de fogo" se fragmenta em partes menores e some no céu.

O fenômeno foi visto em pelo menos 38 cidades. Entre os municípios que tiveram registros, segundo a MetSul, estão: Santo Ângelo, Cruz Alta, Estrela, Quarai, Soledade, Terra de Areia, Caxias do Sul, Erechim, Almirante Tamandaré do Sul, Alegrete, Guaíba, Tapera, Canoas, Ijuí, Manoel Viana, Tupanciretã, Passo Fundo, Venâncio Aires, Sapucaia do Sul, Pejuçara e Marau.

De acordo com a meteorologista Fabiene Casamento, "o fenômeno luminoso surge quando corpos de tamanhos variados, mas em geral minúsculos, penetram na atmosfera da Terra a altíssimas velocidades. O brilho é consequência do aquecimento do próprio corpo e do ar por atrito e por pressão". Em comunicado enviado a GaúchaZH, a especialista da Somar Meteorologia explica que "esses eventos podem ser vistos e até ouvidos mesmo durante o dia".

Fonte: Correio do Povo e GaúchaZH