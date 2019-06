Nesta sexta-feira, sábado e domingo (7 a 9 de junho) serão realizadas as Finais da Taça FCB, primeiro torneio adulto realizado pela Federação Catarinense de Basketball em 2019. A sede da competição masculina será o Ginásio Rozendo Lima, em Florianópolis, enquanto a feminina será o Ginásio do Colégio Salesiano, em Itajaí.



No torneio masculino, os finalistas são Grande Florianópolis Basket (AGFEB) e ADIEE / Avaí (classificados do Grupo A) e ACOB (Concórdia) e C.B. Chapecó (classificados no Grupo B). As seis partidas contam com transmissão ao vivo pela Página Destaques TV no Facebook.



No masculino, o torneio está na 19ª edição da competição e tem como maior vencedor os times de Joinville com seis títulos (1996, 2001, 2008, 2009, 2014 e 2017), seguidos por Brusque com cinco (2004, 2012, 2013, 2015 e 2016), Blumenau (1999), Florianópolis (2005), Lages (2002), São José (2018) e Videira (2011) com um cada.



Já pelo torneio feminino, as finalistas são C.B. Chapecó (Grupo A), Salesiano (Itajaí) e ADIEE / Avaí (Grupo B) que farão um triangular final para definir a competição. Porém, com a desistência da ABASMO, a equipe do Basquete Blumenau, em meio à Liga de Basquete Feminino (LBF), entra como convidada e uma partida contra cada equipe.



Esta é a 16ª edição da competição feminina que tem como maior vencedor as equipes de Blumenau com 11 títulos (1995, 1997, 1999, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Já Florianópolis (2001), Lages (2002), Chapecó (2017) e Joinville (2018) conquistaram um cada.

(Fonte: Federação Catarinense de Basquetebol)