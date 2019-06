Prioblemas em código de barras poderá impedir o pagamento do tributo para alguns contribuintes.

Prefeitura chama atenção para possíveis problemas no pagamento do IPTU

Parte dos contribuintes poderá ter dificuldades para pagar a quarta parcela do IPTU, em Concórdia, que vence no próximo dia 17 desse mês. Conforme comunicado da Administração de Concórdia, o problema será na leitura do código de barras, o que impossibilitará o pagamento dessa parcela.



Ainda conforma a Administração, o Executivo Municipal está sugerindo aos contribuintes que estão tendo ou venham a ter problemas, para que procedam a reimpressão da parcela diretamente no setor de Tributação da Prefeitura de Concórdia.



Para maiores informações, o telefone é 3441 2179