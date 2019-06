Deinfra aguarda autorização do BID para que segunda colocada em processo licitatório dê continuidade aos trabalhos.

Ainda persiste o impasse sobre a continuidade dos trabalhos de construção da SC 467 entre Jaborá e Ouro. De acordo com informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o Departamento de Estado da Infraestrutura, Deinfra, ainda aguarda a autorização do BID, banco financiador da construção, para autorizar a empresa Planaterra, segunda colocada, a dar prosseguimento aos trabalhos.



Conforme já informado, o BID já teria dado sinalização positiva para a continuidade dos trabalhos sem um novo processo licitatório.



No dia 2 de abril, o Departamento Estadual da Infraestrutura (Deinfra) rescindiu o contrato com a empresa Triunfo, executora da obra, devido à morosidade nos trabalhos, que têm prazo para serem concluídos até outubro de 2019. Por outro lado, a Planaterra teria aceitado dar continuidade aos trabalhos, ao valor de R$ 15 milhões, cuja formalização ainda depende do Banco Interamericano de Desenvolvimento.