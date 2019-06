As unidades de Campos Novos e Concórdia, em Santa Catarina, são as primeiras da companhia a receberem o reconhecimento.

A BRF de Campos Novos e Concórdia acabam de conquistar uma certificação internacional. Trata-se do selo PAACO (Professional Animal Auditor Certification Organization), que compreende uma série de normas de padrões de transporte e abate humanitário de suínos. As unidades são as primeiras da companhia a receber essa certificação em abate, que segue premissas estabelecidas pela organização North America Meat Institute (NAMI).

"A BRF está inserida em uma cadeia de produção que começa no campo com a criação dos animais, englobando também o transporte até o abate. Portanto, o bem-estar animal é naturalmente uma das grandes causas da companhia. Receber uma nova certificação internacional reforça a robustez dos nossos processos e demonstra que acertamos nas escolhas que fizemos e, também, na forma como conduzimos o tema, com seriedade ", ressalta Mariana Modesto, gerente de Sustentabilidade da BRF.

Entre as exigências para obter tais certificações, destacam-se: instalações e equipamentos que promovam conforto aos animais, acompanhamento de indicadores de bem-estar animal e sua evolução, bem como treinamento e capacitação dos funcionários no tema. Além da PAACO, a BRF possui outras certificações que atestam as boas práticas de bem-estar animal da companhia, entra elas, Certified Humane, BRC (British Retail Consortium) e IFS.

Sobre a BRF

(Fonte: Comunicação/BRF)