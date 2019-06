Deve se apresentar na próxima semana na Central de Polícia Civil o homem suspeito de participação em uma briga que pode ter resultado na morte de um idoso, em Concórdia. A informação teria sido repassada pela defesa do suspeito ao delegado Álvaro Optiz. Um Inquérito Policial está em andamento para averiguar os fatos.



Conforma já informado pela Rádio Aliança, o suspeito e a vítima, de iniciais L.F, de 63 anos, teriam se envolvido em vias de fato. O idoso foi achado caído em via pública, na rua Dinamarca, no bairro das Nações, no começo da noite do dia 19 de abril. Ele passou por um processo de animação por massagem cardíaca, mas morreu ao dar entrada no Hospital São Francisco.



Ao obter informações dos fatos que antecederam o momento em que a vítima foi achada caída, a Polícia Civil encaminhou o corpo para exame cadavérico, que constatou lesões, que sugerem agressões. O suspeito foi identificado pela Polícia Civil, mas até o momento não havia se apresentado.

(Com informações do repórter André Krüger).