A Vigilância Epidemiológica de Concórdia confirmou nesta quinta-feira, 6 de junho, o segundo caso de dengue em Concórdia. O homem reside no bairro Floresta e esteve em Minas Gerais, onde contraiu a doença. O diagnóstico e a coleta de material para o exame também ocorreu em Minas. Ele está bem e não foi necessária a internação hospitalar.

Nessa semana foram confirmados dois casos de dengue em Concórdia. O primeiro teve o resultado positivo na última segunda-feira. Trata-se de um homem que viajou para São Paulo e retornou com os sintomas da doença. Em nenhum dos casos a doença foi contraída no Município.

Alerta importante

O mosquito Aedes Aegipty é o transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. A melhor maneira de prevenir essas doenças é eliminando todos os pontos de água parada, que é onde eles se reproduzem. Para isso, alguns cuidados básicos devem ser seguidos:

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo;

- Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.