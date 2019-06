Junho inicia com 229 vagas de emprego no Sine de Concórdia

O mês de junho iniciou com inúmeras vagas e trabalho em Concórdia. O Sine tem 229 oportunidades, com espaço para profissionais em diversas áreas. Os interessados devem levar documentação no posto do Sine, que está fazendo o encaminhamento de pessoas para as empresas.

O Sine Concórdia funciona na Rua Leonel Mosele, próximo ao Colégio Olavo Secco Rigon. Os documentos necessários para se candidatar a uma vaga, são RG, CPF, CNH e Carteira de Trabalho. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 18:30h. Também é possível fazer contato através dos telefones (49) 3482-6106 e 3482-6107, ou na página Facebook.com/sineconcordia.

Confira as vagas disponíveis:

Abastecedor de linha de produção

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de serrador

Alinhador de direção

Almoxarife

Analista de estoque

Apresentador de eventos

Arte-finalista

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico de automóveis

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar financeiro

Mmotorista de caminhão-carreta

Chapeador

Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação)

Chefe de seção de expedição

Consultor de vendas

Costureira de máquinas industriais

Costureira de reparação de roupas

Desenhista técnico auxiliar

Empregado doméstico nos serviços gerais

Encanador

Engenheiro de geometria

Engenheiro mecânico automotivo

Fiscal de loja

Gerente de loja e supermercado

Instalador de som e acessórios de veículos

Lavador de veículos

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores)

Montador

Operador de caixa

Operador de câmaras frigoríficas

Operador de computador

Operador de máquina empilhadeira

Operador de máquinas operatrizes

Operador de processo de produção

Pedreiro

Pintor industrial

Pizzaiolo

Promotor de vendas

Soldador

Sushiman

Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro mecânico

Vendedor - no comércio de mercadorias

Vendedor em domicílio

Zelador