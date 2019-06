A Sociedade Beneficente Hospital Piratuba/Ipira, passou a oferecer cirurgias de catarata. O novo serviço foi iniciado nesta semana, com 10 procedimentos já realizados entre quarta e quinta-feira. Um médico oftalmologista e mais cinco profissionais integram a equipe que faz as cirurgias.

O prefeito de Ipira, Emerson Reichert, falou em entrevista à Rádio Aliança, que o serviço foi viabilizado através de uma articulação da Secretaria de Saúde de Ipira e do Hospital. “Foi uma conquista para o Hospital e para a nossa região. Há muito tempo nosso Hospital não realizava cirurgias e agora está oferecendo este novo serviço. Isso graças ao empenho da direção do Hospital e do nosso secretário de Saúde, Marcelo Minks, além de outras pessoas que também nos auxiliaram”, relata. “Fizemos adequações necessárias na estrutura e também montamos uma equipe para realizar as cirurgias”, conta Reichert.

O prefeito também comenta que o serviço não é somente para ipirenses. Ele destaca que o procedimento vai gerar renda ao Hospital e facilitar o atendimento à população próxima. “Nosso objetivo é tornar nossa estrutura uma referência na cirurgia de catarata, para atender a população local e pessoas de outras regiões. Isso vai gerar movimentação econômica para ajudar manter o Hospital. Os procedimentos também vão facilitar o atendimento aos pacientes próximos, que atualmente enfrentam horas de viagem para outros centros para fazer as cirurgias”, lembra ele.

Atendimento via SUS:

As cirurgias que estão sendo realizadas agora são pagas pelos pacientes. O prefeito Emerson adianta que já há encaminhamentos para que os serviços também sejam realizados pelo SUS. “Sim, estamos articulando isso também e acredito que em breve as pessoas terão este atendimento gratuito. Já iniciamos a articulação através da nossa Secretaria de Saúde de Ipira e gestores do Hospital. O processo está bem adiantado e estamos aguardando o posicionamento do Estado”, conta.