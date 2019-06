Returno do Sub12 da Liga será em Concórdia

O grupo G da categoria sub-12 da Liga Catarinense de Futsal vai movimentar o ginásio da SER Sadia, em Concórdia, no sábado, 8 de junho. Em quadra, os times concordienses da APACA/FMEC, ACF/FMEC, La Salle de Xanxerê e ABEC Vinhedo de Pinheiro Preto.

Na classificação do turno, a liderança é da APACA/FMEC com sete pontos; ACF/FMEC e La Salle possuem quatro e ABEC Vinhedo com um ponto.

A programação de jogos está assim:

- 9h, APACA/FMEC x ABEC Vinhedo

- 10h, La Salle Xanxerê x ACF/FMEC

- 11h, APACA/FMEC x ACF/FMEC

- 13h30, La Salle Xanxerê x ABEC Vinhedo

- 14h30, ACF/FMEC x ABEC Vinhedo

- 15h30, APACA/FMEC x La Salle Xanxerê

(Fonte: FMEC)