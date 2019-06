O Clube Concordiense de Xadrez obteve o segundo lugar Geral, por equipes, dentro da Quarta Etapa do Circuito Regional Oeste da modalidade. A competição foi disputada no último fim de semana, em Fraiburgo.

As posições destaques foram:

-Aline Balena, segunda colocada no sub-12 feminino;

-Marco Antônio Albiero, segundo colocado, no sub-14 masculino;

-Amanda Cassel, segundo colocado, no sub-14 feminino;

-Emanuelle Bochi, segunda colocada no feminino geral;

-Tauany Durante, primeira colocada no feminino geral.