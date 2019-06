O Projeto de Lei de autoria do deputado Neodi Saretta que intitula o município de Piratuba, como a Capital Turística do Alto Uruguai Catarinense foi aprovado na Assembleia Legislativa. O projeto segue agora para sanção do governador.





Saretta ressalta que Piratuba tem como base econômica o turismo, com um moderno Parque de Águas Termais que atrai milhares de turista todos os anos. Além das águas termais, o município oferece passeios de Maria Fumaça, turismo rural e também de eventos com completa infraestrutura para receber todos os públicos em qualquer época do ano.





“Piratuba construiu uma bonita história ao longo dos anos, sendo conhecida nacionalmente por suas águas termais, além disso, é o principal polo turístico do Oeste de Santa Catarina, por isso merece ser reconhecida como a Capital Turística do Alto Uruguai Catarinense. Fico feliz em ser o autor desse projeto”, enfatiza o deputado.