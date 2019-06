A primeira tentativa de acordo sobre a situação das famílias que tiveram que deixar as residências em função do deslizamento que ocorreu entre as ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, em maio de 2017, foi realizada na quarta-feira, 5 de junho. Em conversa com a advogada que representa os moradores, Norah Pezzin, o assessor Jurídico da Prefeitura de Concórdia, Filipe Stechinski, sinalizou para a possibilidade de o Município destinar outra área para a construção de novas casas para as famílias.

O terreno é uma área pública localizada na rua Adolpho Alves da Rocha, que fica próximo ao bairro Vista Alegre. O setor técnico da Prefeitura de Concórdia irá fazer alguns levantamentos para verificar a medição correta do terreno, capacidade de ocupação e infraestrutura necessária.

A conversa da última quarta-feira foi apenas um encaminhamento de acordo sobre a indenização do terreno atingido pelo deslizamento. Para isso ocorrer é preciso que haja a concordância dos moradores, prefeitura, Ministério Público e proprietários do terreno que deslizou. Também está pendente a indenização das casas que terão que ser demolidas.

Nos próximos dias haverá novas conversas entre os advogados das partes. O deslizamento que ocorreu em 31 de maio de 2017 entre as ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, no Parque de Exposições, fez com que 18 famílias tivessem que deixar as residências.