Três homens foram detidos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, dia 06, por volta de 0:45h em Concórdia. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia pelo crime de tráfico de drogas. A PM encontrou 161 pedras de crack, envolvidas em papel alumínio, totalizando 17,2 gramas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma operação era realizada na Vila União, no Bairro Vista Alegre. Os três homens apresentaram atitude suspeita e ao notarem a presença da guarnição tentaram fugir. Na fuga descartaram a droga no caminho, mas os policiais conseguiram localizar o produto e prender os três.

Os envolvidos são, C.T.O de 19 anos, D.S.S.M. de 37 anos e L.R.N de 19 anos.