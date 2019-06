A mesatenista do Clube Concordiense de Tênis de Mesa/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (CCTM/FMEC), Mayara Fantin Neves, vai participar de sexta a domingo, sete a nove de junho, da terceira etapa do Circuito Catarinense Cresol de Tênis de Mesa, em Pouso Redondo. Segundo dados da Federação Catarinense de Tênis de Mesa, Mayara lidera o Rating C com 517 pontos.

(Fonte: FMEC)