Um acidente grave aconteceu na noite de quarta-feira, dia 05, por volta das 20:30h, na BR-153, na região de Caroveira, em Irani. Um carro e um caminhão bateram e duas pessoas ficaram presas nas ferragens.

Os Bombeiros Voluntários de Irani e uma equipe do SAMU de Concórdia prestaram o atendimento aos dois feridos, que estavam no carro de passeio, um Kadett. Um homem de 40 anos foi socorrido com suspeita de fraturas nas costas e com um corte na cabeça. A carona, de 37 anos, apresentava suspeita de fraturas no braço esquerdo e na clavícula.

Após o trabalho das equipes de resgate no local, o homem foi conduzido ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco de Concórdia e a mulher foi levada ao Pronto Atendimento de Irani. Um cachorro também estava no carro e recebeu atendimento. Ele não apresentava ferimentos.

Conforme informações repassadas pelos Bombeiros, quando as guarnições chegaram no local do acidente, não encontraram o caminhão e o motorista.