Mês de junho é marcado pelas comemorações de São João, as tradicionais festas juninas e, neste sábado, 8 de junho, acontece a Feira da Rua Coberta – Especial São João. Em sua 4ª edição, a feira irá oferecer produtos dentro da temática, que tem início às 9h, e encerra às 18h. O evento vem crescendo e ganhando visibilidade, batendo recordes de expositores a cada edição, sendo 76 neste sábado.



Realizada pela Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a feira oferece produtos artesanais, produção agrícola familiar, flores, plantas, artes, antiguidades, entre outros itens. Além disso, será distribuído pipoca e algodão doce, gratuitamente, e brinquedos infláveis para as crianças.



Nesta edição, a Sala do Empreendedor estará presente, tirando dúvidas sobre MEIs – Micro Empreendedores Individuais, e agendando consultorias com o Sebrae. O atendimento será das 9h às 12h.

Confira a lista dos expositores:



ARTESANATOS



DARCI J. SECCHI

CLADIS GAVAZZONNI

LADIANE C. M. CONCEIÇÃO

SABRINA FACHINELLO

DAIANE N. PEGORARO

MARCELE TORMEN

PAMELA BATISTA

ÁUREA C. BRAATZ

EVERTON J. DE BRITO

ATELIÊ SONHOS DE FELTRO

SOLANGE RESMINI

ADEMIR PIVETA

PAULO H. P. PIVETA

LIAMARA L. RODRIGUES

VANESSA C. KAMPHORST

RHAYANA C. Z. FERREIRA

NEIDE M. F. SIEGA

JAQUELINE C. B. R. ANTUNES

THAIS MATTANA

ASS. CUL. AMGELO SPRÍCIGO

ANDRÉIA DOS SANTOS

JANIRA B. DOS SANTOS

LUIZ LIBANO

IVANIR S. M. PÉRCIO

ANETE C. BASSI

VANESSA C. CMIEL

VERA L. C. BITENCOURT

MARITÂNIA S. GUARESI

MERI T. FERRI

RÚBIA J. DUARTE

STEFANIE C. A. MATOS

FRANCIELI DE SOUZA

REJANE D. KRÜTZMANN

IDITE C. VIVAN

MIRACI AP. C. FALCOLSKI

LUIZA H. BERTUSSI

FABIANA C. DA SILVA

IRACI K. KÜFNER

MARIA R. CASANOVA

TEREZINHA M. SETTE

LORENA T. R. SCHWAMBACH

MARIA L. LUCCA

VIVIANE T. DOS REIS

ANDRISA L. SCHONS

MAFALDA T. CESCO

ANELISE F. P. LUNGE

MARIA L. S. VIGANÓ

NAILA CAMPANHOLO

JANICE S. SCHNEIDER

SILVANA A. TOMIN

IVANDRA RUCKERT

NILVA VILLE

MARLENE T. CAVALLI

ELIANE M. SUNTI

LEANE KONRAD

FERNANDA SALVADOR

MARIA E. GUZZO





COOPERATIVAS



COOP. SABOR DO SUL

COPAFAC

COOAF





FLORES E PLANTAS



SESTÍLIO GORLIN

FERNANDA NEVES

CRISTIAN MACAGNAN

MARCO A. DE FREITAS



ARTES PLÁSTICAS



ARLEI DE JESUS JOST

CASSIANO POZZA

VANDERLEI DE MORAES

TÂNIA DE MORAES

ROSEMERI FAGGION

ADRIANO TROMBETA

VALDERES R. FRANCESCHINA

(Fonte: Lana Cordeiro Azevedo/Ascom/Prefeitura de Concórdia)



ALIMENTAÇÃO



LEONORA DA S. BISON

TAIONARA S. MOCELIN

LINETE B. CECCATTO

RHUAN P. P. DOS SANTOS

RONALDO DETONI



Lana Correa Pinheiro

Jornalista - ASCOM