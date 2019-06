Administração Municipal se reúne com moradores do bairro dos Estados

O Programa Mais por Você Urbanismo, que iniciou em setembro do ano passado, está percorrendo os bairros da cidade com a equipe de trabalho da Secretaria de Urbanismo e Obras, para realizar melhorias e serviços de reparo. Esta semana foi a vez do bairro dos Estados e, para abrir os trabalhos, o executivo reuniu-se com os moradores nesta terça-feira, 4 de junho, para ouvir as reivindicações da população.



O encontro aconteceu no centro comunitário do bairro e contou com a presença do prefeito, Rogério Pacheco, secretário de Urbanismo e Obras, Elton Polina, assessor de Planejamento, Daniel Faganello, secretária de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, que é moradora do bairro e vereadora eleita, representantes da associação de moradores e comunidade.



Entre as solicitações, muitos pedidos relacionados ao trânsito do bairro, mudanças de sinalização e pinturas. Também foi solicitada melhorias na drenagem pluvial, iluminação, recapeamento de ruas e ampliação do posto de saúde. Os pedidos foram encaminhados para as pastas específicas e, os que não podem ser atendidos imediatamente, estarão sob análise para viabilidade.



Durante o programa as equipes de trabalho irão percorrer as ruas do bairro fazendo trabalhos de melhorias e reparos, limpeza e manutenção, atendendo também as solicitações dos moradores. Os próximos bairros contemplados serão o Natureza e Poente do Sol.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)