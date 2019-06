Concórdia empata com o Próspera pela Série B

Nesta quarta-feira (05) o Galo empatou em 1 a 1 com a equipe do Próspera no Estádio Doutor Mário Balsini, em Criciúma, o gol concordiense foi marcado por Igor Bosel, já o empate adversário aconteceu nos acréscimos.

A partida foi intensa, com oportunidades para ambos os lados, mas sem alteração no placar durante o primeiro tempo. Já na etapa complementar o goleiro Victor Brasil teve mais trabalho e fez boas defesas, e foi aos 36 minutos que Igor Bosel abriu o placar para o Galo após chutar cruzado, já aos 47 minutos em um contra-ataque o Próspera conquistou o empate após gol de Baiano.

A equipe retorna a Concórdia ainda nesta quarta-feira e já na quinta-feira os não relacionados e pouco utilizados na partida fazem treinamento no Estádio Municipal, já na sexta-feira, sábado e domingo o técnico Nasareno e comissão técnica comandam os treinos visando a partida da próxima segunda-feira (10) às 19h contra o Blumenau no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)