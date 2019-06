Motoristas que trafegam pela SC-390, entre Concórdia e a BR-153, pedem reparos na rodovia. Os buracos “voltaram a aparecer” e já causam prejuízos, com estragos em carros, e deixam a pista perigosa. Na tarde desta quarta-feira, dia 05, um condutor que passou pelo local enviou fotos ao Jornalismo da Aliança, cobrando medidas do Governo do Estado.

Vários buracos na pista exigem atenção dos motoristas. De acordo com o relato de usuários, são verdadeiras “crateras” no asfalto. Um empresário contou que caiu em um dos buracos nesta semana com uma caminhonete e quase sofreu um acidente.

Tapa buracos:

O Jornalismo da Aliança fez contato com o Deinfra. O superintendente da região Oeste, Bruno Valdermar Trennepol, informou que uma operação tapa buracos será feita em breve na rodovia. Segundo ele, o serviço já iniciou entre Chapecó e Seara. Na quinta-feira o trabalho deve seguir de Seara até Concórdia e na sequência os buracos da SC-390 até a BR-153 serão tapados.

Trennepol destacou o volume de chuva da última semana, que agravou a situação. Também ressaltou que o Deinfra depende das usinas que fornecem massa e por isso, o serviço acaba demorando um pouco em algumas situações.