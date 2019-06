Um motociclista de Concórdia sofreu um acidente na noite de terça-feira, dia 04, próximo ao Presídio Regional de Concórdia. Ele acabou batendo em um monte de terra e entulho que está sobre parte da pista. O condutor da moto não chegou a acionar os Bombeiros, pois sofreu apenas escoriações. Ele fez um Boletim de Ocorrência para registrar os estragos na moto e denunciar a falta de sinalização no local.

De acordo com as informações que ele e um amigo repassaram ao Jornalismo da Aliança, o material está sobre a pista e dificulta a trafegabilidade. Eles relataram que no momento do acidente um caminhão fazia o sentido contrário e por não haver sinalização, o motociclista não conseguiu ver e desviar o monte de terra.

Eles também reclamam que o material está sobre a pista há bastante tempo e alertam que novos acidentes podem acontecer no local.

Sinalização:

O Jornalismo da Aliança fez contato com a Casan e com a Prefeitura, pois amigos do motociclista relataram que já viram caminhões descarregando terra no local. Não se sabe exatamente quem depositou o material, mas a Prefeitura providenciou a sinalização na manhã desta quarta-feira, dia 05, para evitar novos acidentes.