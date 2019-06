Um trevo com rótula deve ser construído no local. A previsão é de que cerca de R$ 300 mil sejam investidos

Projeto de melhorias no trevo do Bairro dos Estados já foi entregue à Prefeitura

O trevo de acesso ao Bairro dos Estados, em Concórdia, é citado com frequência nos noticiários, em função dos acidentes que acontecem no local. A Administração Municipal trabalha em um projeto para que alterações sejam feitas. Ele já foi licitado, elaborado e recentemente foi entregue à Prefeitura. De acordo com o assessor de planejamento do município, Daniel Faganello, o setor de engenharia fez a análise e solicitou algumas alterações, para depois dar andamento na situação.

Em entrevista à Aliança, Faganello explicou que um trevo será construído, com uma rótula, para melhorar a segurança. Ele também detalhou os trâmites do processo. “É uma situação que se arrasta há vários anos, mas agora estamos trabalhando para melhorara o local e dar mais segurança aos usuários. Já recebemos o projeto fizemos a revisão e aguardamos a versão final. Depois disso precisamos passar para o Deinfra, já que as mudanças também acontecem em um pequeno trecho do Contorno, que é parte da SC-283 é do Estado”, explicou.

Sobre o início das obras, Faganello não estabelece um prazo, mas acredita que o processo licitatório pode ser feito ainda neste ano. “Já estamos conversando com o Deinfra e acredito que a aprovação por parte deles seja rápida, depois que encaminharmos o projeto. Se for assim, até o fim do ano devemos licitar para que uma empresa inicie o trabalho”, conta. “Pela análise que temos, sem considerar possíveis alterações, o investimento na obra deve ficar próximo aos R$ 300 mil”, adianta Faganello.