Evento acontece no fim de semana, na cidade de Jaraguá do Sul.

Seis atletas da FMEC no Campeonato Estadual de Atletismo

Seis atletas da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia vão participar do Cameponato Estadual de Atletismo. O evento será disputado no sábado e domingo, dias oito e nove de junho, na cidade de Jaraguá do Sul.

Estarão representando a Capital dos Trabalhos Lisandra Zuanazzi, Renan Fernando Drehmer, Matheus J. Sabadin Prestotto, Patrícia Gonçalves, Franciele Stedille e Fabrícia Stedille.