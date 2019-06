Evento aconteceu no fim de semana, no Norte do Estado.

O piloto piratubense, Leandro Rodrigo Riffel conquistou a quarta posição da categoria Máster, no Rally de Regularidade, que foi realizado em sua segunda etapa, na cidade de Joinville, no fim de semana.. Ele faz dupla com o navegador Michael Masson (de Capinzal, SC). Outros competidores que representaram a cidade foram o piloto José Andrade Júnior e o navegador Bernardo Schafer Andrade, pai e filho, respectivamente. Eles ficaram com o nono lugar pela categoria Turismo.



Pilotos e navegadores voltam a se reencontrar no próximo dia 22, na cidade de Brusque (SC). A terceira etapa do campeonato fará parte das festividades da 26ª Fenajeep.