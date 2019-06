No intuito de evitar imprevistos e possíveis prejuízos à população, o vereador Claiton Casagrande (PL) teve aprovada nesta terça-feira (4) uma indicação que sugere que em todas as obras públicas que exigem escavações seja observado, mediante contrato, que o grau de inclinação de corte respeitará as normas vigentes e a segurança.

Segundo Casagrande, a proposição visa contribuir para evitar deslizamentos em pontos específicos, que devido à intensidade de chuvas em curto período associados à falta de muros ou contenções, que podem ocasionar insegurança e transtornos a população.

“É preciso considerar que dependendo do tipo de solo o corte no talude nas escavações com grande grau de inclinação favorece consideravelmente a possibilidade de deslizamento”, frisa, salientando: “Portanto, a diminuição do grau de inclinação pode contribuir significativamente para minimizar os riscos de deslizamentos”.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom/Câmara de Vereadores)