Nesta quarta-feira (05) o Galo do Oeste tem mais um compromisso pela Série B do Catarinense 2019, quando enfrentará a equipe do Próspera às 15h no Estádio Doutor Mário Balsini, em Criciúma.

Após vencer a partida de estreia no última sábado por 2 a 0, a equipe comandada pelo técnico Nazareno Silva treinou na segunda-feira, dia três, e organizou taticamente a equipe para o duelo contra o Próspera.

O adversário, por sua vez, perdeu na estreia para o Almirante Barroso, por 6 a 0.