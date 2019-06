O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, 5 de junho, na BR 282 nas proximidades do local conhecido como “Curva da Pedra”, há dois quilômetros do trevo de Catanduvas e envolveu uma carreta com placas de Seara.

De acordo com as informações colhidas no local o motorista fazia sentido Catanduvas Joaçaba, quando se perdeu na curva e invadiu a pista contrária, tombando no acostamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o motorista que ficou preso as ferragens e o conduziu ao Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST) de Joaçaba.

(Fonte: Eder Luiz)