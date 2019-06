Data será celebrada no próximo dia 12.

Para 72,73% dos entrevistados em Concórdia, as vendas deste ano devem ser melhores do que o registrado em 2018. 22,73% acreditam que deve ser semelhante.

Em relação ao índice de ampliação das vendas 40,91% acreditam que será de até 5%, 31,82% de mais de 10% e 22,73% de acréscimo de 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Na avaliação de 27,27% o tíquete médio será de R$101,00 a R$150,00. Para 18,18% esse índice ficará em R$51,00 até R$100,00. No estado será de R$120,00 e elevação nas vendas de 4%.

Na lista dos itens mais procurados em Concórdia pelos apaixonados aparecem vestuário, calçados e joias com 13,64% cada, seguidos de perfumes e acessórios com 9,09%, ainda na lista flores, chocolates, cosméticos e outros.

Os dados fazem parte do levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) e CDL Concórdia. No estado são consultados empresários do comércio nas 20 cidades de maior potencial econômico.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)