Inscrições abrem em 17 de junho e as provas serão realizadas no dia 25 de agosto

Está procurando vaga no mercado de trabalho ou oportunidade para mudar de emprego? A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) fará concurso público e serão ofertadas 17 vagas, sendo 12 para o campus de Chapecó.

O edital foi publicado na semana passada, mas as inscrições estarão abertas no período de 17 de junho a 22 de julho. Os interessados deverão efetuar a inscrição exclusivamente ela internet, pelo endereço www.institutoaocp.org.br.





Quadro de vagas

Nível E

- Administrador: 2 vagas (Campus Chapecó);

- Analista de Tecnologia e Informação: 1 vaga (Campus Chapecó);

- Bibliotecário-documentalista: 1 vaga (Campus Chapecó) e 1 vaga (Campus Laranjeiras do Sul);

- Engenheiro Civil: 1 vaga (Campus Chapecó);

- Psicólogo: 1 vaga (Campus Realeza).





Nível D

- Assistente em Administração: 6 vagas - 4 vagas para ampla concorrência; 1 vaga para PCP; 1 vaga para negros (Campus Chapecó);

- Técnico de Laboratório/Aquicultura: 1 vaga (Campus Laranjeiras do Sul);

- Técnico de Tecnologia da Informação: 2 vagas - 1 vaga (Campus Laranjeiras do Sul) e 1 vaga (Campus Chapecó);

- Técnico em Edificações: 1 vaga (Campus Passo Fundo).





O vencimento básico da carreira técnico-administrativa em educação nível de classificação E é de R$ 4.180,66, com auxílio alimentação de R$ 458,00. Já para a carreira técnico-administrativa em educação nível de classificação D o vencimento básico é de R$ 2.446,96, com o acréscimo de R$ 458,00 de auxílio alimentação.





A prova será aplicada no dia 25 de agosto em Chapecó, Passo Fundo, Realeza e Laranjeiras do Sul. As provas objetivas vão contar com 50 questões envolvendo Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Informática, Atualidades, Noções de Direito Administrativo/Administração Pública e conhecimentos específicos.