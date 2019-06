Foi localizado na manhã desta quarta-feira, dia cinco, um veículo com registro de furto, abandonado, na área central de Concórdia. O carro, um Corsa Wind, estava abandonado na Oswaldo Zandavalli, com o farol ligado, com o miolo da chave virada, mas sem as chaves.



O carro foi levado, possivelmente durante a madrugada, da rua Abrahmo Eberle. Ele estava estacionado na garagem da residência da proprietária. Ela percebeu a falta nas primeiras horas da manhã, comunicou a Polícia Militar, mas foi ela que achou o próprio veículo.