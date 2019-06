O Ministério Público (MP) divulgou uma nota nesta terça-feira, 4 de junho, explicando como tem atuado na situação das 18 famílias das ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, que foram afetadas pelo deslizamento que ocorreu em 31 de maio de 2017, em Concórdia. Confira a íntegra da nota:

“Após dois anos do trágico deslizamento que desabrigou os moradores na área das Ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi, o Ministério Público informa que continua tomando todas as providências judiciais e extrajudiciais possíveis para ver reconhecido o direito à indenização das famílias e ser garantida a reparação do meio ambiente e da ordem urbanística, da forma mais adequada.

Vale lembrar que já nos dias que se seguiram ao desastre, o Ministério Público ajuizou a primeira ação em favor dos moradores, de forma a garantir um mínimo de dignidade com o pagamento do auxílio moradia e, desde então, inúmeras outras medidas e recursos foram adotados pelos Promotores de Justiça em defesa dos atingidos e da sociedade.

Atualmente, o processo encontra-se na fase de produção de prova pericial, tendo o perito juntado há poucos dias laudo complementar em resposta aos quesitos complementares das partes. Na sequência, as partes analisarão e se manifestarão sobre o trabalho do perito.





O Ministério Público, ciente desde o início da dor das vítimas, continua trabalhando incansavelmente a fim de que o processo possa ser resolvido da melhor e mais rápida forma possível, inclusive pela via do acordo e da conciliação”.