Começa no dia 27 de julho a vigésima quinta edição da Olimpíada Interbairros de Concórdia. A data de início da mais tradicional competição poliesportiva de Concórdia foi definida nos últimos dias entre a União Municipal das Associações e Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, entidades promotoras do evento.



A abertura oficial será no Centro Comunitário do bairro Nazaré, com a disputa do três sete, masculino e feminino, com a participação dos bairros Catarina Fontana, Imigrantes, Industriários, Nações, Natureza, Vista Alegre, Centro, Estados, Gruta/Novo Horizonte, Primavera e Santo Ângelo.