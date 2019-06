Pacheco assina ordem de serviço para execução de melhorias no entorno do Parque

Nesta terça-feira, 4 de junho, o prefeito Rogério Pacheco assinou a ordem de serviço para a execução da obra de melhorias no entorno do Parque de Exposições Attilio Francisco Xavier Fontana. O projeto contempla construção de calçadas, cercas, e pintura e melhorias no pórtico de entrada. O investimento é de R$ 189 mil. A empresa vencedora da licitação, SRV Projetos e Construções, terá prazo de 45 dias para conclusão de serviço.



Com a autorização, a contratada começa o serviço imediatamente. Além de necessárias, as melhorias irão servir para sediar a Expo Concórdia 2019. Outra obra que acontece no parque é a requalificação de espaço público, com revitalização da praça e construção do lago, na área central do terreno.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)