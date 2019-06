Com o objetivo de chamar a atenção do parlamento catarinense sobre a paralisação das obras da SC-467, entre os municípios de Ouro e Jaborá, o vereador Cesar João Prando (PSD), da Câmara de Ouro, ocupou a tribuna durante a suspensão da sessão plenária na tarde desta terça-feira (4).

Segundo o representante do município do Meio Oeste, a rodovia é de suma importância para os agricultores da região.

Iniciada em 2013 e com previsão de término para outubro de 2019, a obra foi paralisada em abril, quando o Departamento Estadual da Infraestrutura (Deinfra) rescindiu o contrato com a empresa Triunfo, prestadora dos serviços, devido à morosidade nos trabalhos.

Posteriormente, a empresa Planaterra, segunda colocada na licitação, aceitou dar continuidade aos trabalhos, porém, até então, a obra de pavimentação segue paralisada.

Para o vereador César Prando, a interrupção dos trabalhos prejudica os moradores da região que vivem e dependem da rodovia para mover a economia dos municípios.

“Há um sentimento de perda, e aqui registo as preocupações e anseios de toda uma região que pode ser muito beneficiada se tiver uma rodovia decente para transitar os veículos que movem a produção e transportam as pessoas. Há um sentimento de perda da produção e desânimo”, lamentou o parlamentar.

De acordo com Prando, ao longo do andamento da obra, a rodovia não recebeu a devida manutenção do leito, provocando transtorno para moradores do entorno e usuários do trajeto.

O vereador destacou ainda que a cidade de Ouro conta hoje com cerca de 80% da arrecadação oriunda da agricultura. “Contamos com o apoio dos senhores para cobrar a retomada das obras e dos serviços com agilidade e eficiência. Os 30% dos agricultores que ainda permanecem trabalhando na produção agropecuária, gerando trabalho na cidade e arrecadação de tributos para o poder público, esperam ter motivação para continuar a morar na área rural e viver com dignidade.”

Autor do requerimento, o deputado Milton Hobus (PSD) se solidarizou com a reivindicação e afirmou que o parlamento catarinense empenha esforços para auxiliar na retomada das obras. “Nós sabemos da importância dessa rodovia para a região. Aqui nesta Casa já houve vários encaminhamentos quanto a essa obra. Como existe um processo de financiamento e como houve a mudança de empresa, o estado está tentando a aprovação do órgão financiador para contratar a segunda colocada e concluir o trabalho. Todos nós estamos cobrando do governo para que

isso se resolva o mais rápido possível.”

(Fonte: Agência Alesc)