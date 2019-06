O município de Concórdia deverá perder uma posição no retorno do ICMS para o ano de 2020. O Índice Provisório de Participação dos Municípios para 2020 foi publicado nesta terça-feira, dia quatro, pela Secretaria de Estado da Fazenda. O cálculo é baseado no movimento econômico registrado no ano de 2018, que incide no retorno do ICMS para 2020.

Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda, Concórdia teve um movimento de 2.501.494.751,18. De acordo com o ranking econômico provisório, a Capital do Trabalho deve ficar na 14ª colocação entre as maiores economias de Santa Catarina. No ano passado, com dados do ano de 2016, Concórdia ficou na 13ª posição.

Porém, essa colocação poderá mudar, haja vista que as prefeituras têm um prazo de 30 dias para contestar os números, que são divulgados e fechados oficialmente no mês de dezembro.