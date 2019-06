O homem suspeito de ter furtado botijão de gás de estabelecimento comercial teve a prisão em flagrante convertida para liberdade provisória. A decisão da Justiça de Concórdia ocorreu durante audiência de custódia, ocorrida na tarde desta terça-feira, dia quatro, no Fórum da Comarca de Concórdia. Com isso, J.A.H, de 25 anos, terá que cumprir algumas medidas cautelares, como não sair de casa no período das 21h às 6h, além de proibição de frequentar bares e similares.



Conforme informado pela Rádio Aliança, ele foi detido carregando um botijão que havia recém-furtado em estabelecimento comercial, na Oswaldo Zandavalli. Ele foi parado pela PM na escadaria da Carlos Gomes que faz ligação com o Vista Alegre, na segunda-feira, dia três.



(Com informações do repórter André Krüger).