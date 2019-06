Você já percebeu diferença no preço da gasolina nos postos de Concórdia? A Petrobrás anunciou no último sábado redução nas refinarias e o valor médio do litro do diesel vai ficar 6% menor e o da gasolina vai cair 7,16%. Na prática, não serão esses os percentuais aplicados nas bombas, já que o preço nas refinarias não contabiliza os impostos e nem os custos como frete e manutenção da estrutura dos postos. Em Concórdia, poucos estabelecimentos já repassaram o desconto aos consumidores. A expectativa é que o preço da gasolina fique entre R$ 0,10 e R$ 0,12 mais barato até o fim de semana, assim que forem chegando o combustível comprado já pelo novo preço.

O Jornalismo da Rádio Aliança pesquisou o preço da gasolina comum em 12 postos de Concórdia nesta terça-feira, 4 de junho. O valor médio foi R$ 4,51, sendo que no levantamento de maio também ficou praticamente neste patamar.

No decorrer do mês passado foram registrados três aumentos no preço do álcool, o que também refletiu na gasolina. Agora, com a redução anunciada pela Petrobras no fim de semana, os preços em junho deverão voltar aos patamares registrados no início de maio.

O maior preço constatado pela pesquisa da Aliança nesta terça-feira foi R$ 4,68 e o menor R$ 4,32. A diferença é de R$ 0,34.

Confira os preços de 2019