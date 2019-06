O vereador de Irani, Wilson Zamarki, encaminhou um projeto de Moção, solicitando o fim da cobrança da taxa mínima de consumo de água da Casan no município. O projeto foi apresentado e aprovado por unanimidade na Sessão de segunda-feira, dia 04.

A Moção será encaminhada à diretora presidente da Casan, Roberta Maas dos Anjos. “Não achamos justo que a população pague esta taxa mínima. O valor pago deveria ser referente ao consumo, ou seja, pagar pelo que usou”, explica Zamarki. “A taxa fixa é de cerca de R$ 40,00 e sabemos de famílias que não consomem para este valor e têm dificuldade de pagar a taxa. A exclusão da taxa é um pedido da população”, afirma ele.

O parlamentar também argumenta que alguns bairros sofrem com o problema de falta de água com frequência. “Temos alguns pontos que ficam sem a distribuição de água em alguns dias no final da tarde. Locais onde o número de residências aumentou nos últimos anos, como os Loteamentos Grisa, Johann e Stirpel”, detalha. “E há cerca de 20 anos não temos investimentos da CASAN”, cobra Zamarki. “Que fique claro que minhas cobranças não se referem aos servidores da Casan aqui de Irani. Eles fazem o que podem e prestam ótimo trabalho. Eu estou cobrando ações da direção”, destaca.

O vereador relata ainda, que não concorda com o valor cobrado na taxa, que se refere ao saneamento básico. “Também não concordo com a taxa inclusa, cobrada pelo serviço de saneamento básico. Não há prestação deste serviço em Irani, há anos que não se faz um metro de saneamento”, ressalta o vereador.

Ainda conforme o vereador, um representante da Casan esteve na Câmara recentemente e adiantou que investimentos devem ser feitos em breve com a instalação de reservatórios.