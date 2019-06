Venda de unidades no exterior faz parte do plano de reestruturação da companhia.

A Tyson foods concluiu nesta segunda-feira (03/06) a compra das fábricas de processamento de alimentos e abate de aves na Europa e na Tailândia da brasileira BRF por 377 milhões de dólares. O negócio havia sido anunciado em fevereiro e marca o final do programa de venda de ativos da BRF, destinado a ajudar a companhia a reduzir dívida e melhorar sua estrutura de capital.

"Com esta operação, a BRF conclui as alienações previstas no plano de reestruturação operacional e financeira anunciado em 29 de junho de 2018, cujo objetivo era acelerar o processo de desalavancagem financeira da companhia", afirmou a dona das marcas Sadia e Perdigão.

(Fonte: Reuters)