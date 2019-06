Na última semana, dia 29/05, foi realizada a primeira rodada de negociação salarial entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Concórdia e Região (Sintrial) e representantes da empresa BRF.

Neste primeiro encontro, as cláusulas sociais do Acordo Coletivo ficaram renovadas. Dentre elas pode-se citar o pagamento da primeira parcela do 13º salário no retorno das férias, licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias mediante o curso, 48h para a apresentação do atestado médico na empresa (era 36h), dentre outras.

Em relação às cláusulas econômicas, a inflação do período medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), fechou em 5,07%. A empresa apresentou a seguinte proposta:

1. Reajuste: 3,0% a vigorar a partir de 01.05.2019;

2. Piso Salarial Contratação: R$ 1.210,00 (contratos de trabalho até 90 dias) a vigorar a partir de 01.05.2019;

3. Piso Salarial Efetivação: R$ 1.267,00 a vigorar a partir de 01.05.2019;

4. Auxílio Creche: A reivindicação da pauta do Sindicato será analisada pela Empresa;

5. Quinquênio: mantidas as regras do ACT anterior, com exceção para o teto que passa para R$ 2.100,00, a partir de 01.05.2019;

6. Créditos no Cartão Alimentação: R$ 180,00, com regras já praticadas, a vigorar a partir de julho/2019, prevalecendo o valor de R$ 175,00 nos meses de maio e junho/2019, mantido também o valor de participação do empregado em R$ 10,00 por mês;

7. Aporte Cartão alimentação: 02 Aportes no valor R$ 100,00, entregues modelo de cláusula ao Sindicato para análise;

8. Troca Uniforme: manter a redação do ACT anterior, com a avaliação pela empresa da possibilidade de proporcionar folgas nos dias 24 e 31/12 para os empregados que não realizam a troca.

9. Adicional Insalubridade/Base Cálculo: manter previsão do ACT anterior;

O Sintrial deixou uma contraproposta:

1. Reajuste: 5,07% + 2,5% aumento real, a vigorar a partir de 01.05.2019;

2. Piso Salarial Contratação: corrigido pelo índice do reajuste, a vigorar a partir de 01.05.2019;

3. Piso Salarial Efetivação: corrigido pelo índice do reajuste, a vigorar a partir de 01.05.2019;

4. Quinquênio: 3,5% sem limitador de número de adicionais durante a contratualidade, manter demais regras do ACT anterior, com exceção para o teto que passa para R$ 2.200,00, a partir de 01.05.2019;

5. Auxílio Creche: Aguardando a avaliação empresa;

6. Créditos no Cartão Alimentação: 12 x R$ 200,00, com regras já praticadas;

7. Aporte Cartão alimentação: 03 Aportes no valor R$ 100,00, estarão avaliando a cláusula entregue pela empresa;

8. Troca Uniforme: concorda com a manutenção do previsto no ACT anterior, aguardando a avaliação pela empresa da possibilidade de prover folgas nos dias 24 e 31/12 para os empregados que não realizam a troca, hoje não abrangidos pela cláusula;

(Fonte: Andrieli Trindade/Ascom/Sintrial)