Operação foi realizada no início da manhã desta terça

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática - DRCI/DECI, com apoio da DICFron e DPCAMI de Concórdia, cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município na terça-feira, dia 04.

As investigações estão relacionadas com a invasão de dispositivo informático perpetrada pelo ex-companheiro da vítima que, insatisfeito com a separação, invadiu a caixa de e-mail da vítima a fim de obter arquivos e forçar uma reconciliação.

O dispositivo utilizado para o crime foi apreendido e será encaminhado ao IGP. Durante as buscas foi encontrada pequena quantidade maconha.