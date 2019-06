Em Piratuba, cinco Festas Juninas estão programadas para as unidades escolares municipais. O ciclo de festas começa pela Escola Amélia Poletto Hepp. O evento acontece no dia 08 de junho no Ginásio de esportes Professor Sérgio Alfredo Hack, e inicia as 13:30h.



Em seguida é a vez da Escola Professor Rodolfo Holeveger, que agendou um arrasta-pé daqueles, para o sábado, 15 de junho. A noite de apresentações inclui um jantar, que inicia às 19h, no Centro Comunitário de Lageado Mariano.





A Escola Marechal Câmara, de Uruguai, também entra no clima e promove no domingo, 16 de junho, um almoço festivo na comunidade de Maratá. As apresentações da garotada, iniciam logo após o almoço.





No sábado, dia 28 de junho, a Escola Reunida Zonalta, promove a festança caipira. O arraiá que acontece no Pavilhão Comunitário, com início às 14:00 horas. A Escola Infantil Passinho Inicial marcou para o domingo, 07 de julho, a festança da criançada. O evento que acontece no Centro de Eventos, a partir das 14h.





Fonte: Ernói Matiello / Ascom Prefeitura Piratuba