O Partido da República (PR) agora vai se chamar Partido Liberal (PL). A mudança foi aprovada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, conforme definido em convenção partidária. Com isso, os vereadores Artemio Ortigara, Anderson Guzzatto e Claiton Casagrande passam a integrar, automaticamente, o PL.

"O novo nome corresponde à denominação de uma das legendas que formaram o próprio PR. Além disso, no atual cenário, a única agremiação com nomenclatura semelhante é o Partido Social Liberal (PSL), que coexistiu com o antigo PL sem que tenha havido notícia de eventual confusão por parte do eleitor", afirmou o ministro ao aceitar o pedido do MP.

Além dos três vereadores, todas as lideranças políticas de Concórdia que antes integravam o PR agora estão utilizando a nova nomenclatura.

(Fonte: Daysi Trombetta/Ascom/Câmara de Vereadores)