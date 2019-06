A Polícia Militar de Concórdia aplicou o Termo Circunstanciado em três ocorrências de posse de entorpecentes entre a tarde e noite da segunda-feira, dia três.



A primeira ocorrência foi por volta das 15h, na Marechal Deodoro, no centro. Na ocasião, três homens em atitude suspeita foram abordados e um deles teria jogado algo em um gramado. A guarnição da PM localizou o objeto dispensado e trata-se de 13,5 gramas de maconha. Um dos elementos, identificado pelas iniciais N.T.N, de 24 anos, assumiu a posse do entorpecente.



Pouco tempo depois, a PM localizou nove gramas de maconha, que estavam em um armário de guarda-volumes de um supermercado em Concórdia. O entorpecente estava dentro da mochila, pertencente a S.M.S.D, de 26 anos, que havia sido abordado em outro momento pela guarnição. Nesta ocasião, uma chave havia sido localizada com o mesmo. A PM desconfiou que essa chave poderia ser de um guarda-volumes e liberou o suspeito naquele momento. Porém, os policiais foram até o supermercado e voltaram a localizar o suspeito que havia sido abordado. Novamente questionado, S.M.S.D, de 26 anos, afirmou que havia escondido a chave do guarda-volumes em uma das gôndolas desse supermercado. Após a localização dessa chave, a PM encontrou a mochila dentro do guarda-volumes, onde estavam as três porções de maconha, que somaram nove gramas.



A terceira ocorrência se deu por volta das 19h, no bairro Vista Alegre. Durante rondas, dois homens foram vistos em atitude suspeita. Um deles dispensou um objeto na calçada. Trata-se de 4,1 gramas de maconha, sendo que L.M.S.M, de 18 anos, assumiu a propriedade do entorpecente.