Incêndio consome residência no bairro Santa Rita

Um incêndio destruíu uma residência na rua José Albieiro, no bairro Santa Rita. O sinistro ocorreu na noite desta segunda-feira, dia três. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 20h50.

Ao chegar no local, o imóvel, uma casa mista, estava completamente tomada pelas chamas.



A guarnição realizou o rescaldo em outras duas residências, que ficam ao lado, para evitar que essas fossem atingidas pelas chamas

.

De acordo com as informações, uma mulher e os filhos residiam no imóvel e perdeuram tudo. Ninguém ficou ferido.



As causas do incêndio serão apuradas. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)