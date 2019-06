O motel Santana Plaza foi assaltado na noite desta segunda-feira, dia três, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 19h30, na saída de Concórdia para Seara. O bandido, armado com um revólver, rendeu a funcionária que estava no local e levou cerca de R$ 1 mil e uma caixa de cigarros.

A vítima, em entrevista a Rádio Aliança, foi rendida e trancada em um quarto. Em seguida, o assaltante fugiu em direção ao bairro Sintrial. Ele estaria encapuzado. "Ele veio aí por trás do portão, me rendeu e me trancou no quarto", diz a vítima.

A atendente é a mesma que havia sofrido assalto no dia 25 do mês passado, também neste estabelecimento. A suspeita é de que possa ser o mesmo bandido, que na primeira vez estaria armado com uma faca.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas no sentido de localizar o suspeito.



(Com informações do repórter André Krüger).