O credenciamento dos serviços de cardiologia e hemodinâmica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mais especificamente nos municípios de Concórdia e Caçador foi a pauta principal da audiência dos deputados Moacir Sopelsa e Valdir Cobalchini, com os secretário da Casa Civil, Douglas Borba e o secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina, Helton Souza Zeferino, nesta segunda-feira (3), em Florianópolis.

Cobalchini e Sopelsa defendem que os municípios de Caçador e Concórdia possuem hospitais muito bem estruturados, profissionais capacitados e equipamentos de última geração para realizar os atendimentos. O deputado Sopelsa destaca “Que quando o assunto é saúde, a agilidade no atendimento é fundamental, especialmente nos atendimentos de cardiologia e hemodinâmica. Alguns minutos podem significar uma vida”, pondera. Para o deputado Cobalchini “Se os municípios estão aptos ao credenciamento, a melhor decisão é que ambos tenham a autorização para atender pelo SUS, com isso quem ganha é a população”.

Ao final da audiência, Sopelsa e Cobalchini destacaram que trabalham de forma unida em defesa da saúde da população.



Os parlamentares enfatizam que os serviços de saúde precisam estar o mais próximo possível da população.

O secretário da Casa Civil, Douglas Borba e o Secretário da Saúde, Helton de Souza Zeferino, entenderam os argumentos apresentados e acordaram com os deputados que o assunto vai ser debatido no âmbito do Consórcio Intermunicipal Catarinense (CIMCATARINA). Ficou agendado entre os deputados e os representares do governo do estado que a reunião deve ocorrer no dia 11 de junho.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)