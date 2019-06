A posse aconteceu na segunda-feira, 3 de junho, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. São duas auxiliares de creche, um servente braçal e um médico. O ato foi conduzido pela diretora de Recursos Humanos, Márcia Silva, acompanhada do secretário de Saúde, Sidinei Schimdt, secretário de Transportes, João Reitel, diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Dóris Marcon e o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Tayson Baseggio.

Junto com o termo de posse, os servidores ouviram as instruções de trabalho e alguns pontos da lei que regulamenta os direitos e deveres do servidor público de Concórdia. Após o ato, os novos profissionais ingressaram imediatamente ao trabalho.

Novos servidores:

Gizela Vanessa Hack - Auxiliar De Creche

Valquiria Salete Resmini - Auxiliar De Creche

Alexandre Antonio Koerich - Médico

Rogerio Jung - Servente Braçal